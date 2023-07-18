Опять в однотонном тренче: Анджелину Джоли сфотографировали папарацци

Образ был элегантным, но в нем актриса уже неоднократно появлялась ранее.

Голливудскую актрису Анджелину Джоли опять заметили в Нью-Йорке, когда она выходила из фешенебельного отеля в центре города. Звезда прилетела в город со своим 19-летним сыном Паксом.

Анджелина Джоли и ее сын Пакс / Фото: Getty Images

Джоли не была оригинальной и опять надела легкий черный тренч - это ее любимая одежда в последнее время и она сочетает тренчи разных оттенков с любой одеждой.

Также можно заметить, что на актриса были балетки с бантиками, солнцезащитные очки, а в руке она держала черный клатч от Saint Laurent. Волосы Анджелина просто распусти, а ее макияж был очень лаконичным.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Напомним, что не так давно актриса была замечена в белом и бежевом тренче.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

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