Опять в однотонном тренче: Анджелину Джоли сфотографировали папарацци

Образ был элегантным, но в нем актриса уже неоднократно появлялась ранее.
Голливудскую актрису Анджелину Джоли опять заметили в Нью-Йорке, когда она выходила из фешенебельного отеля в центре города. Звезда прилетела в город со своим 19-летним сыном Паксом.
Джоли не была оригинальной и опять надела легкий черный тренч - это ее любимая одежда в последнее время и она сочетает тренчи разных оттенков с любой одеждой.
Также можно заметить, что на актриса были балетки с бантиками, солнцезащитные очки, а в руке она держала черный клатч от Saint Laurent. Волосы Анджелина просто распусти, а ее макияж был очень лаконичным.
Напомним, что не так давно актриса была замечена в белом и бежевом тренче.
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