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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Опять в платье-сеточке: беременная Ванесса Кирби появилась в оригинальном наряде

Беременность звезды совпала с промо-туром к фильму «Фантастическая 4: Первые шаги», в котором она сыграла.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ванесса Кирби

Ванесса Кирби / © Getty Images

Актрису в очередной раз подловили папарацци, но на этот раз в Нью-Йорке. Ванесса Кирби покидала студию на Манхэттене после интервью на шоу Late Night with Seth Meyers.

Кирби была одета в черное боди, которое обтягивало ее уже довольно большой беременный живот, в также платье-сеточку от Alaia у которого были длинные рукава и высокая горловина. Дополнила этот необычный наряд она босоножками от Aquazzura, сумкой и очками от Givenchy, а также накинула на плечи черное пальто от бренда The Row — основанного сестрами-близняшками Олсен.

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Несколькими днями ранее она также надела платье-сеточку, но голубого цвета. Тогда Ванесса носила наряд от Givenchy, который тоже был с длинными рукавами и высокой горловиной, но на подоле его украшала рюша.

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
42
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