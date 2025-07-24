Опять в платье-сеточке: беременная Ванесса Кирби появилась в оригинальном наряде

Ванесса Кирби / © Getty Images

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Актрису в очередной раз подловили папарацци, но на этот раз в Нью-Йорке. Ванесса Кирби покидала студию на Манхэттене после интервью на шоу Late Night with Seth Meyers.

Кирби была одета в черное боди, которое обтягивало ее уже довольно большой беременный живот, в также платье-сеточку от Alaia у которого были длинные рукава и высокая горловина. Дополнила этот необычный наряд она босоножками от Aquazzura, сумкой и очками от Givenchy, а также накинула на плечи черное пальто от бренда The Row — основанного сестрами-близняшками Олсен.

Ванесса Кирби / © Getty Images

Несколькими днями ранее она также надела платье-сеточку, но голубого цвета. Тогда Ванесса носила наряд от Givenchy, который тоже был с длинными рукавами и высокой горловиной, но на подоле его украшала рюша.

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Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press