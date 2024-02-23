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Опять в помятом платье: Аманда Сейфрид посетила Берлинский кинофестиваль

Опять в помятом платье: Аманда Сейфрид посетила Берлинский кинофестиваль

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Актрисе в очередной раз не повезло с нарядом.

Аманда Сейфрид появилась среди гостей Международного Берлинского кинофестиваля. На красную дорожку она вышла, чтобы презентовать драматический фильм "Семь вуалей", в котором сыграла главную роль.

Аманда Сейфрид / © Associated Press
Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

На Аманде было элегантное черное шелковое платье от Givenchy из коллекции весна-лето 2024. Длинный наряд имел бретельку-халтер, шлейф и разрез спереди на юбке.

Верхнюю часть наряда украшало нежное кружево, а спина у него была открыта. Однако с платьем Аманде опять не повезло, поскольку оно очень помялось на юбке и в зоне талии.

Аманда Сейфрид / © Associated Press
Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Это уже не первый подобный случай со звездой. В декабре Сейфрид вышла на красную дорожку в помятом и грязном наряде от Jason Wu, который состоял из золотистого топа с пайетками и длинной юбки.

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Аманда Сейфрид
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