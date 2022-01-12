Опять в total black: стильная Хейли Бибер сходила на пилатес с подругами

Опять в total black: стильная Хейли Бибер сходила на пилатес с подругами

Она направлялась в зал в сопровождении телохранителя.

25-летнюю модель Хейли Бибер сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на тренировку по пилатесу. Девушка выбрала лук в своем любимом черном цвете, сочетав легинсы, укороченную куртку-бомбер с капюшоном от Wardrobe.Nyc и удлиненный вязаный свитер от Acne Studios. Компанию Хейли на тренировке составили коллеги-модели Сара Сампайо и Белла Хадид.

Особое внимание она всегда уделяет аксессуарам и не обходит вниманием известные бренды, поэтому даже для похода на тренировку сочетала в образе кроссовки Balenciaga, модную сумку-хобо Mlouye и, конечно же, солнцезащитные очки-лисички от Ray-Ban.

Хейли Бибер / Getty Images

Финальным штрихом этого лука стали золотые серьги Jennifer Fisher - любимого ювелирного бренда Хейли. В этих же серьгах девушку сфотографировали днем ранее, но тогда она сочетала их с виниловым плащом в стиле "Матрицы".

Хейли Бибер / Getty Images

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