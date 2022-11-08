Опять в трусах на публике: Джулия Фокс появилась в эпатажном образе на фэшн-церемонии

Джулия Фокс, известная как бывшая девушка Канье Уэста, дебютировала в этом году на светском мероприятии в весьма эффектном образе - черном наряде от бренда Valerievi. Платьем лук девушки назвать сложно, ведь на самом деле наряд состоял из топа-бюстье, рукава которого перетекали с длинную юбку со шлейфом.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Также на Фокс были черные трусы, украшенные цветами.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Лук она дополнила клатчем и необычной прической - волосы модели были зачесаны назад и окрашены специальным средством в белый оттенок при корнях. Брови она осветлила, сделала насыщенный макияж, а уши украсила множеством сережек. Также девушка с радостью хвасталась своими татуировками на спине.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Напомним, модель уже не впервые появляется на публике в трусах. Две недели назад Фокс продефилировала по Нью-Йорку в эпатажном джинсовом наряде от бренда MARRKNULL.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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