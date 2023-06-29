Опять вдохновилась принцессой: Иванка Трамп повторила образ Кейт Миддлтон

Наряд королевских особ дочь американского миллиардера Дональда Трампа копирует уже не первый раз.
Несколько недель тому дочь Иванки Трамп - 11-летняя Арабелла - с размахом отпраздновала бат-мицву. На праздник были приглашены все родственники и близкие семьи, а сама виновница торжества и ее мама появились перед гостями в очень красивых дизайнерских платьях.
В честь этого события Иванка надела роскошное бирюзовое платье, расшитое камнями и пайетками, с накидкой-кейпом и V-образным декольте.
Платье женщины было создано британским модным брендом Jenny Packham, который специализируется на роскошных вечерних нарядах.
Однако дочь экс-президента США не единственная, кто любит этот бренд. Ранее неоднократно в вещах от Jenny Packham на светских мероприятиях появлялась Кэтрин, принцесса Уэльская.
Более того, в 2021 году на премьеру фильма о Джеймсе Бонде, которая состоялась в Королевском Альберт-Холле, принцесса приехала в похожем платье, но золотого оттенка. Роскошный вечерний наряд был полностью расшит пайетками и камнями, имел глубокое V-образное декольте и кейп-накидку.
Платье Кейт наделало в тот раз очень много шума и неоднократно попадало в подборки самых красивых нарядов года. Иванка явно вдохновилась образом королевской особы, но это и неудивительно, ведь ранее она уже копировала легендарный образ другой принцессы - актрисы (а затем супруги князя Монако) Грейс Келли, в котором та появлялась в фильме Альфреда Хичкока "Поймать вора".
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