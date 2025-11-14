Опять вляпалась в скандал: Милли Бобби Браун обиделась на фотографов во время фотоколла

Милли Бобби Браун / © Associated Press

На красную дорожку опять вышла исполнительница главной роли — 21-летняя Милли Бобби Браун.

Актриса обожает наряды эффектных дизайнов, которые похожи на будуарные платья и ее выбор для мероприятия в Лондоне только подтвердил это. Милли блистала перед камерами в эффектном платье из осенней кутюрной коллекции Ashi Studio 2025.

© Associated Press

Образ включал корсет, покрытый легкой сеткой, и объемный шлейф из тюля. На бедрах ее корсет был немного скульптурным, что делало фигуру актрисы более выразительной.

Образ Милли дополнила романтической прической, украшениями с бриллиантами, а также капроновыми колготками и черными туфлями.

© Associated Press

Но только одними фото все не завершилось. На красной дорожке также произошол скандал — Милли обиделась на фотографов, которые кричали ей улыбнуться и ушла. Напряженный момент попал на камеру и быстро распространился в социальных сетях, где фанаты отреагировали неоднозначно, поскольку многие девушку поддержали, но были и те, кто осудил.

Напомним, что пятый сезон сериала «Очень странные дела» стал финальным.