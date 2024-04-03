Опять вместе: влюбленные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились на публике

Супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек опять оказались под прицелом папарацци в Нью-Йорке, где сейчас проводят время с семьей. Пару заметили, когда она выходили из роскошного дома в одном из престижных районов города. Согласно изданию Daily Mail, пара подыскивает себе дом в Нью-Йорке и поэтому ходила смотреть этот.

На Лопес в тот день было длинное черное оверсайз пальто, которое она сочетала с теплой водолазкой в полоску, широкими джинсами, а также светлой обувью на каблуках, очками от Le Specs, своей любимой сумкой Birkin от Hermes из фактурной кожи, которая повторяла рисунок шкуры крокодила. Волосы артистка собрала в высокий пучок, а также сделала макияж.

Аффлек же сочетал зауженные джинсы, футболку с логотипом группы Nirvana, а также клетчатую рубашку и куртку. На глазах у него были солнцезащитные очки. Актер по-прежнему был без бороды.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Позже они опять попали под прицел фотографов, но уже по пути в ресторан. Супруги держались за руки.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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