Опять вместе: Зендея и Том Холланд сходили на хоккей с друзьями

Молодые кинозвезды подогревают интерес к своему роману, часто появляясь вместе на публике.
Актеры Том Холланд и Зендея проводят сейчас вместе время в Нью-Йорке. Два дня назад пару сфотографировали по пути на кинопоказ, а вчера они сходили на хоккей с друзьями, который состоялся на арене Мэдисон-Сквер-Гарден.
Том был одет в черные джинсы, бордовое худи и куртку от Prada.
А вот Зендея хоть и пыталась спрятаться от фотографов, но все же тоже попала под их прицел. Девушка была одета в белый свитер и длинную юбку. Наряд актриса сочетала с черными ботинками и пальто изумрудного цвета.
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