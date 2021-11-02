Опять все на показ: 58-летняя Деми Мур надела жакет на лифчик

Опять все на показ: 58-летняя Деми Мур надела жакет на лифчик

Актриса посетила церемонию вручения премий журнала WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards.

Голливудская звезда и бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке. 58-летняя знаменитость в очередной раз решила привлечь к себе внимание, ведь надела бархатный темно-синий костюм от Fendi из коллекции Resort 2022.

Деми Мур / Getty Images

Но вот только под жакетом на актрисе была не блуза или топ, а лифчик, тоже от бренда Fendi. Такое сочетание вещей продемонстрировало грудь актрисы. Образ Мур дополнила черными ботинками, сережками с монограммой бренда и черной сумкой.

Деми Мур / Getty Images

В образах со смелыми декольте Деми появляется уже не впервые. Ранее звезда демонстрировала пикантные наряды во время Недель моды, которые посещала со своей дочерью.

Деми Мур и Скаут Уилис / Getty Images

Деми Мур / Getty Images

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