Опять все на показ: 58-летняя Деми Мур надела жакет на лифчик

Актриса посетила церемонию вручения премий журнала WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards.
Голливудская звезда и бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке. 58-летняя знаменитость в очередной раз решила привлечь к себе внимание, ведь надела бархатный темно-синий костюм от Fendi из коллекции Resort 2022.
Но вот только под жакетом на актрисе была не блуза или топ, а лифчик, тоже от бренда Fendi. Такое сочетание вещей продемонстрировало грудь актрисы. Образ Мур дополнила черными ботинками, сережками с монограммой бренда и черной сумкой.
В образах со смелыми декольте Деми появляется уже не впервые. Ранее звезда демонстрировала пикантные наряды во время Недель моды, которые посещала со своей дочерью.
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