Опять вся в белом: Памела Андерсон показала свою натуральную красоту, появившись без макияжа

Актриса сейчас переживает ренессанс своей карьеры, ведь совсем скоро с ее участием выйдет новый фильм.

Памела Андерсон вернулась в мир шоу-бизнеса, и сейчас происходит настоящий ренессанс ее карьеры. Однако если в 90-х она привлекала внимание своими эффектными нарядами в мини-платьях, декольте и дерзкими образами, то сейчас актриса стала настоящие воплощением элегантности и натуральной красоты.

Она отказалась от макияжа и уже длительно время открыто показывает свою пигментацию на коже и морщинки. А что касается ее образов, то Андерсон предпочитает однотонные наряды белого или черного цвета и туфли на каблуках.

Один из таких образов актриса продемонстрировала на мероприятии посвященной фильму Последняя танцовщица, в котором она сыграла главную роль. Премьера этой картины запланирована на декабрь.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

На мероприятии актриса появилась в белой рубашке и простой юбке-карандаше. Волосы она собрала в низкий хвост. Единственной неизменной деталью образа остались ее брови-нити.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Картина расскажет историю женщины, которая после тридцати лет успешного выступления должна спланировать свое будущее, поскольку шоу, в котором она работала, внезапно закрывается.

А вот что касается ее любви к нарядам белого цвета, то один из таких она также продемонстрировала на The Late Show. Памела появилась тогда в эфире в трикотажном белом костюме и рассказала, что ее хлебную закваску зовут Астрид.

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