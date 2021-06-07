Опять вся в черном: Аврил Лавин сходила на свидание с бойфрендом-рэпером

Пару заметили в Лос-Анджелесе.

36-летнюю Аврил Лавин в последнее время часто фотографируют папарацци, ведь певица практически регулярно ходит на свидания со своим бойфрендом - рэпером Mod Sun, настоящее имя которого - Дерек Райан Смит.

В минувшую субботу пару опять подловили после романтического свидания в ресторане Craig's в Западном Голливуде. Аврил вышла на высоких каблуках с открытыми носками, а также в обтягивающих джинсах с дырками на коленях, футболке с принтом, куртке-косухе и с сумкой. Весь образ девушки состоял из черных оттенков.

Mod Sun выбрал не менее эффектный рокерский наряд, сочетав кожаную куртку, белую базовую футболку, кожаные брюки и ботинки. На шее у него висела подвеска от бренда Chrome Hearts с их фирменным крестом. Его волосы были по-прежнему покрашены в зеленый цвет, а на глаза рэпер надел солнцезащитные очки.

Аврил Лавин / Getty Images

Напомним, в ноябре 2019 года Аврил рассталась с сыном египетско-американского миллиардера Файеза Сарофима - Филлипом. Это были ее первые серьезные отношения после расставания с Чедом Крюгером, вокалистом группы Nickelback. Также певица лечилась от болезни Лайма.

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Аврил Лавин и Mod Sun (5 фото)

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