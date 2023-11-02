Опять вся в черном: Линда Евангелиста надела скучный наряд на церемонию в Нью-Йорке

Супермодель все чаще посещает светские мероприятия, но ее образы практически не отличаются друг от друга.

58-летняя супермодель 90-х Линда Евангелиста появилась на вручение премии Innovator Awards журнала WSJ, которое состоялось в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Звезда подиума продемонстрировала опять образ в черно-белой гамме, поскольку надела белую водолазку и черный брючный костюм.

Жакет костюма украшала застежка в виде ремня с пряжкой, а штаны были немного расклешенными книзу. Также Линда обула лакированные туфли, сделала красный маникюр и лаконичный макияж с прозрачным блеском на губах и блестящими тенями на глазах. В ушах у супермодели были большие серьги, а волосы она уложила назад.

Линда Евангелиста / Фото: Associated Press

Также эту церемонию посетила 26-летняя Кайли Дженнер. Девушка появилась на этом мероприятии, поскольку получила награду в категории Brand Award за свою новую линию одежды под названием Khy, которую она запустила на прошлой неделе. Пришла она в кожаном корсете и юбке со шлейфом от бренда Ferragamo.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

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