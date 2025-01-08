Опять вышла на публику с голой спиной: Николь Кидман продемонстрировала новый элегантный наряд

Актриса в этот раз отдала предпочтение архивному платью.
Голливудская звезда Николь Кидман посетила гала-церемонию вручения премии Национального совета кинокритиков, которая состоялась в Нью-Йорке. Перед фотографами она позировала в элегантном длинном черном платье, которое было выполнено из тяжелого бархата.
Это было архивное платье от бренда Jean Paul Gaultier созданное для коллекции от кутюр осень-зима 2014 года. У него были длинные рукава, прямая юбка и очень глубокий вырез на спине, который ее полностью обнажал.
Несмотря на всю лаконичность фасона, на платье был также оригинальный декор в виде больших жемчужин, которые украшали его на рукавах и вырезах.
Носила наряд Николь в сочетании с туфлями от Christian Louboutin и украшениями Messika. Волосы она собрала в низкий хвост на один бок и сделала макияж.
Ранее актриса также посетила церемонию "Золотой глобус", которая состоялась в Лос-Анджелесе. На красной дорожке она тогда продемонстрировала серебряный наряд от Модного дома Balenciaga, с которым сотрудничает, как амбассадор. Ее платье также демонстрировало спину, поскольку на нем была очень тонкая сетка.
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