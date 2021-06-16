Опять вышла в лифчике: Ирина Шейк попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Знаменитая модель появилась на улице в расслабленном летнем аутфите.

Видимо, в Нью-Йорке сейчас настоящая жара, ведь супермодель Ирина Шейк не перестает удивлять выбором своих луков. Уже несколько дней 35-летняя красотка появляется на улицах города в нижнем белье, которое носит как кроп-топ.

Вчера Шейк сфотографировали в Финансовом районе, где она прогуливалась в одиночку. Модель выбрала для выхода широкие шорты Burberry, которые сочетала с белой оверсайз-рубашкой от этого же бренда. Рубашку Ирина решила застегнуть только на одну пуговицу, продемонстрировав таким образом свое кружевное белье.

Дополнили необычный образ солнцезащитные очки и множество цепочек на шее. Из обуви Ирина выбрала черные кожаные биркенштоки.

Ирина Шейк / Getty Images

Кстати, несколько дней назад Ирина тоже появлялась на улице с эффектным декольте и в бюстье от Intimissimi. Тогда на ней был комбинезон и сумка от Burberry.

Ирина Шейк / Getty Images

Читайте также: В футболке с портретом Бритни Спирс: стильная Ирина Шейк вышла на прогулку

Повседневный луки Ирины Шейк (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку