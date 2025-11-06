- Дата публикации
Оранжевый — хит сезона: Андре Тан рассказал, как носить этот модный цвет в 2025 году
Оранжевый — один из трендов этого года. Но это уже не яркий неон, а спокойный, благородный оттенок, который выглядит очень стильно.
ОРАНЖЕВЫЙ + МОЛОЧНЫЙ/БЕЖЕВЫЙ
Нежное и уютное сочетание, которое создает ощущение тепла. Молочный смягчает оранжевый и делает образ элегантным. Если сомневаетесь, начните с бежевых брюк или пальто и добавьте оранжевый аксессуар.
ТОЧЕЧНЫЕ АКЦЕНТЫ
Если не готовы на яркий образ полностью, добавьте оранжевый точечно: сумка, шарф, ремень, обувь, перчатки или даже ремешок на часы.
ОРАНЖЕВЫЙ + ЖЕЛТОЕ МАСЛО
Оранжевый получается очень мягким и теплым рядом с таким оттенком. Хорошо смотрится в total look или в knit-сетах.
TOTAL-ORANGE LOOK
Да, даже тотал-оранжевый может выглядеть дорого, главное, подобрать правильные оттенки. Играй со светлыми и темными вариациями цвета, текстурами тканей — и получишь модный, но уравновешенный образ.
ОРАНЖЕВЫЙ + ВИННЫЙ
Неожиданно, но очень эффектно! Винный может быть вторым акцентом — главное, чтобы база оставалась нейтральной. Попробуйте винную сумку или обувь в сочетании с оранжевыми деталями.
ОРАНЖЕВЫЙ + ОЛИВКОВЫЙ
Один из самых стильных дуэтов сезона. Приглушенный оливковый делает оранжевый более глубоким и благородным. Особенно хорошо смотрится в верхней одежде: пальто, куртки, тренчи, свитера.