Оранжевый – новый черный: Бритни Спирс восхитила фолловеров новыми образами

К поп-принцессе Бритни Спирс сейчас приковано внимание всего мира.

Звезда пытается избавиться от опеки своего отца Джеймса Спирса. Очередное судебное заседание назначено на сентябрь, а пока что Бритни развлекается у себя в Instagram.

В последнее время Бритни публикует неоднозначный контент у себя на странице. Показывает фото топлес, даже танцует перед камерой в обнаженном виде, а также публикует ролики, в которых запечатлена в купальниках.

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Вчера Спирс опубликовала новый ролик, в котором примерила несколько оранжевых платьев. "Итак, вы, ребята, видели, как я много танцую у себя в гостиной последние два года …. но я просто хотела сегодня надеть каблуки и платье! Оранжевый - это новый черный", - пишет певица.

На ней несколько вариантов платьев: обтягивающее на бретельках, чуть длиннее и тоже в обтяжку и с очень глубоким вырезом на декольте. К нарядам Спирс подобрала босоножки на каблуках, сделала традиционно насыщенный макияж глаз и распустила волосы.

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