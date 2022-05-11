Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" требует выгнать Россию с престижного конкурса красоты

Сначала РФ запретили выступать на "Евровидении", а теперь есть вероятность, что россиянки больше не выйдут на сцену "Мисс Вселенная".
Представительницам России хотят навсегда запретить участвовать в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Об этом сообщила на своей странице в Instagram президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.
"За последние несколько дней Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" и я лично как представители крупнейшего мирового конкурса красоты "Miss Universe" в Украине получили сотни сообщений от украинцев с требованием лишить представительниц страны-агрессора России возможности участия в международных конкурсах красоты. Как президент "Мисс Украина Вселенная" и гражданка Украины, я полностью поддерживаю эту позицию и считаю, что всемирное зло не должно иметь доступа к участию в мировых событиях. Тороплюсь сообщить вам, что руководство "Miss Universe" проинформировано о нашей инициативе. Я уверена, что наши партнеры по "Мисс Вселенной" примут правильное решение", - сказала Филимонова.
Также она добавила, что Пола Шугарт - президент конкурса - с самого начала была на связи с Оргкомитетом "Мисс Украина Вселенная" и поддерживала народ Украины.
"Их организация делала большое количество благотворительных взносов и помогала информационно, размещая на своих ресурсах памятки о том, как иностранцы могут помочь Украине".
Читайте также:
- "Мисс Вселенная" Анна Неплях произнесла речь в поддержку Украины на конкурсе красоты в Бельгии
- Без самой красивой: конкурс красоты "Мисс мира" отменили за 6 часов до начала
- США отказали в визе представительнице аннексированного Крыма на конкурс "Миссис мира"