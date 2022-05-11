Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" требует выгнать Россию с престижного конкурса красоты

Сначала РФ запретили выступать на "Евровидении", а теперь есть вероятность, что россиянки больше не выйдут на сцену "Мисс Вселенная".

Представительницам России хотят навсегда запретить участвовать в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Об этом сообщила на своей странице в Instagram президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

"За последние несколько дней Оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" и я лично как представители крупнейшего мирового конкурса красоты "Miss Universe" в Украине получили сотни сообщений от украинцев с требованием лишить представительниц страны-агрессора России возможности участия в международных конкурсах красоты. Как президент "Мисс Украина Вселенная" и гражданка Украины, я полностью поддерживаю эту позицию и считаю, что всемирное зло не должно иметь доступа к участию в мировых событиях. Тороплюсь сообщить вам, что руководство "Miss Universe" проинформировано о нашей инициативе. Я уверена, что наши партнеры по "Мисс Вселенной" примут правильное решение", - сказала Филимонова.

Также она добавила, что Пола Шугарт - президент конкурса - с самого начала была на связи с Оргкомитетом "Мисс Украина Вселенная" и поддерживала народ Украины.

"Их организация делала большое количество благотворительных взносов и помогала информационно, размещая на своих ресурсах памятки о том, как иностранцы могут помочь Украине".

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