Оригинально: бьюти-блогер с "обнаженной" грудью позировала на вечеринке в Лондоне

Звезда YouTube, бьюти-блогер – CC Clarke – посетила вечеринку Maybelline x Mimi Webb, которая прошла в Shoreditch House в Лондоне.

На мероприятии она появилась в довольно интересном виде. На девушке было оригинальное обтягивающее платье макси с имитацией обнаженного тела. Казалось, что CC Clarke позирует с обнаженной грудью.

CC Clarke / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила черными лакированными ботильонами из крокодиловой кожи. Волосы она собрала в низкий хвост, сделала макияж с длинными пышными ресницами, уши украсила асимметричными золотыми серьгами, шею – цепочками с кулонами, а руки – кольцами. Длинный нежный маникюр завершил ее лук.

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