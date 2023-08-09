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Оригинально: бьюти-блогер с "обнаженной" грудью позировала на вечеринке в Лондоне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
961
Время на прочтение
1 мин
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Оригинально: бьюти-блогер с "обнаженной" грудью позировала на вечеринке в Лондоне

CC Clarke / Фото: Getty Images

CC Clarke пришла на пати в "голом" платье.

Звезда YouTube, бьюти-блогер – CC Clarke – посетила вечеринку Maybelline x Mimi Webb, которая прошла в Shoreditch House в Лондоне.

На мероприятии она появилась в довольно интересном виде. На девушке было оригинальное обтягивающее платье макси с имитацией обнаженного тела. Казалось, что CC Clarke позирует с обнаженной грудью.

CC Clarke / © Getty Images
CC Clarke / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила черными лакированными ботильонами из крокодиловой кожи. Волосы она собрала в низкий хвост, сделала макияж с длинными пышными ресницами, уши украсила асимметричными золотыми серьгами, шею – цепочками с кулонами, а руки – кольцами. Длинный нежный маникюр завершил ее лук.

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Дата публикации
Просмотры
961
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