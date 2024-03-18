Оригинально: испанская телезвезда появилась на красной дорожке с золотым украшением на обнаженной груди

София Суэскун в экстравагантном наряде приехала на ивент.
Испанская телезвезда София Суэскун посетила церемонию награждения премии Idolo Awards 2024 в Мадриде.
На красной дорожке она появилась в экстравагантном черном платье, прикрывавшем низ и половину ее туловища. Другая половина тела была обнаженной, а грудь была прикрыта золотым украшением-бюстгальтером из цепочек. Это выглядело довольно оригинально.
Лук София дополнила черными лакированными туфлями, волнистой укладкой, вечерним макияжем с коричневой помадой и черным маникюром.
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