Оригинально: испанская телезвезда появилась на красной дорожке с золотым украшением на обнаженной груди

Испанская телезвезда София Суэскун посетила церемонию награждения премии Idolo Awards 2024 в Мадриде.

На красной дорожке она появилась в экстравагантном черном платье, прикрывавшем низ и половину ее туловища. Другая половина тела была обнаженной, а грудь была прикрыта золотым украшением-бюстгальтером из цепочек. Это выглядело довольно оригинально.

София Суэскун / Фото: Getty Images

Лук София дополнила черными лакированными туфлями, волнистой укладкой, вечерним макияжем с коричневой помадой и черным маникюром.

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