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Оригинально: звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега в платье из металлических линеек ошеломила образом на Met Gala
22-летняя актриса появилась на мероприятии в интересном наряде от Дома моды Balmain.
Дженна Ортега привлекла к себе внимание своим необычным нарядом на главном модном событии — Бале Института костюма Met Gala 2025, который полностью вписался в дресс-код мероприятия — Tailored for You («Сшито для вас»).
Перед фотографами она появилась в оригинальном платье от Модного дома Balmain, которое было создано из металлических линеек. Таким образом бренд с помощью одного из рабочих инструментов кроя и шитья отдал дань портновскому искусству.
Это был прозрачный наряд, вертикально украшен настоящими линейками с цифрами, которые создавали скульптурный силуэт и подчеркивали хрупкую фигуру Дженны.
Платье было без бретелек и имело глубокий V-образный вырез. По словам создателей наряда, он стал «поэтической одой высокой моде и мастерства портных».
Передвигаться в этом платье Ортеге было сложно, поэтому ей помогали помощники.
Аутфит девушка дополнила босоножками цвета металлик на экстремально высоких платформах и каблуках, прической, уложенной волнами, насыщенным макияжем и французским маникюром. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, шею – металлическим колье, а руки – кольцами с бриллиантами.
Напомним, Дженна Ортега уже в третий раз посещает Балл Института костюма. В 2023 году она продемонстрировала черно-белый лук в стиле готического гламура от бренда Thom Browne, а в 2022 – предстала в розовом наряде от Valentino.