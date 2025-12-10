- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
Оригинальный выбор: Лили Коллинз в тренче с принтом "жираф" появилась на улицах Нью-Йорка
36-летняя актриса сходила на утреннее шоу в наряде с анималистическим принтом.
Лили Коллинз попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на утреннее шоу Good Morning America. Там актриса рассказала о съемках в новом, пятом, сезоне комедийно-драматического сериала на Netflix "Эмили в Париже".
Знаменитость продемонстрировала оригинальный образ. Она была одета в тренч с принтом "жираф" интересного кроя. Он был украшен металлическими пуговицами, поясом с золотисто-бирюзовыми пряжками и большими накладными карманами.
Аутфит Коллинз дополнила коричнево-черными босоножками на шпильках и акцентной фиолетовой сумкой с пайетками.
К слову, премьера пятого сезона "Эмили в Париже" запланирована на 18 декабря. Приключения американки перенесутся в Рим и Венецию. В сериале также появятся новые персонажи.