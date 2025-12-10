ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Оригинальный выбор: Лили Коллинз в тренче с принтом "жираф" появилась на улицах Нью-Йорка

36-летняя актриса сходила на утреннее шоу в наряде с анималистическим принтом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лили Коллинз

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на утреннее шоу Good Morning America. Там актриса рассказала о съемках в новом, пятом, сезоне комедийно-драматического сериала на Netflix "Эмили в Париже".

Знаменитость продемонстрировала оригинальный образ. Она была одета в тренч с принтом "жираф" интересного кроя. Он был украшен металлическими пуговицами, поясом с золотисто-бирюзовыми пряжками и большими накладными карманами.

Лили Коллинз / © Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

Аутфит Коллинз дополнила коричнево-черными босоножками на шпильках и акцентной фиолетовой сумкой с пайетками.

К слову, премьера пятого сезона "Эмили в Париже" запланирована на 18 декабря. Приключения американки перенесутся в Рим и Венецию. В сериале также появятся новые персонажи.

Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie