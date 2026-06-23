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- Шоу-бизнес
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Орландо Блум впервые за долгое время показал подросших сына и дочь
Известный актер поделился редкими кадрами из своей семейной жизни.
49-летний британский актер Орландо Блум, широко известный всем по своим ролям в фильмах «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец», поделился в своем Instagram фотографиями и видеороликами со своей недавней поездки в кемпинг со своими двумя детьми, 15-летним сыном Флинном от бывшей жены Миранды Керр и 5-летней дочерью Дейзи, которую воспитывает вместе с экс-возлюбленной Кэти Перри.
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Блум поделился видео, на котором он гуляет с дочерью и своей собакой Бигги Смоллз по пляжу. В какой-то момент он сажает Дейзи себе на плечи и бежит к морю, а собака бежит за ними. Орландо также опубликовал видеоролики, где он катается на велосипеде с детьми по горной дороге.
Лица своих дочери и сына Блум не показывает.
Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала милые фото Джейсона Стэтхэма с их детьми.