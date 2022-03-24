Орландо Блум встретился с украинцами в Молдавии и показал щемящие фотографии

Британский актер Орландо Блум продемонстрировал свою поддержку украинцам.

45-летний муж певицы Кэти Перри отправился в Молдавию, чтобы помочь и пообщаться с украинскими беженцами. Об этом Орландо написал на своей странице в Instagram.

"С началом войны в #Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдавии с @UNICEF, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поисках безопасности. Детям в Украине и за ее пределами нужна вся помощь, которую вы можете оказать. Ссылка в био.", - написал Блум и призвал других людей тоже помогать украинцам.

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Он запостил несколько щемящих снимков, на которых обнимается с украинскими детьми.

Напомним, ранее британская герцогиня Сара Йоркская приезжала на границу в Польше, чтобы также помочь украинцам и тоже публиковала фотографии в своем блоге в Instagram.

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