Осень в Киеве: ивенты, которые не стоит пропускать

Бывают мероприятия веселые и приятные, но обычные. А бывают те, впечатления от которых, становятся настоящим событием в жизни. Эта осень в Киеве как раз может порадовать именно последними – записывайте даты в календари и быстрее покупайте билеты.

11 сентября: SOLOMUN

Потанцевать под самого актуального диджея в жанрах техно и хаус можно в начале осени в Osocor Residence. Ожидается крутое шоу в крутой атмосфере. А музыка в этот вечер здесь будет точно лучшая в мире, ведь SOLOMUN – желанный гость во всех мировых клубах от Ибицы до Мексики.

Вход: от 2100 грн.

Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).

SOLOMUN/Пресс-служба

12 сентября: Morcheeba

Morcheeba везут в Киев новый, 10-й по счету, альбом – Blackest Blue. От этого трип-хопа вам будет жарко, даже если лето уже закончилось.

Вход: от 899 грн.

Где: ЮБК (Труханов остров).

orcheeba/Пресс-служба

4 октября: Tricky

И снова трип-хоп мирового уровня, но уже от настоящего основателя этого жанра. В начале октября в украинской столице легендарный Tricky даст концерт-медитацию в честь своего нового альбома – Fall To Pieces.

Вход: 890-1990 грн.

Где: Atlas (улица Сечевых Стрельцов, 37-41).

Tricky /Пресс-служба

15 октября: Asaf Avidan

Услышать его редчайший тенор-альтино вживую – одно из самых ярких музыкальных удовольствий. Но не только благодаря ему израильский певец заслужил мировую популярность. Секрет Asaf Avidan еще и в уникальной музыке с глубокими философскими текстами.

Вход: от 890 грн.

Где: Bel Etage Music Hall (улица Шота Руставели, 16А).

Asaf Avidan/Пресс-служба

17 октября: СКАЙ

Им уже – 20, и они приглашают всех отметить этот праздник на большом концерте. Как насчет лиричного украинского рока?

Вход: 150-1190 грн.

Где: Международный центр культуры и искусств (Алея Героев Небесной Сотни, 1).

СКАЙ/Пресс-служба

16 ноября: The Dead Daisies

Эта американская рок-группа задает тон в "тяжелой" музыке во всем мире. Сейчас они гастролируют по планете, представляя альбом Holy Ground. Оторваться на полную катушку, отдавшись актуальному роковому саунду, можно будет под занавес осени.

Вход: от 890 грн.

Где: Bel Etage Music Hall (улица Шота Руставели, 16А).

The Dead Daisies/Пресс-служба

19 ноября: Vivienne Mort

Модный украинский инди-рок с глубокими фантазийными текстами. Фронтвумен группы собирает полный первоначальный состав Vivienne Mort для большого концерта, чтобы после него взять продолжительную творческую паузу.

Вход: от 580 грн.

Где: Международный центр культуры и искусств (Алея Героев Небесной Сотни, 1).

Vivienne Mort/Пресс-служба

22 ноября: Dark Tranquility

Шведские пионеры мелодик дес-метала переживают изменения состава, но остаются абсолютно верны своему звучанию. Их группе – уже около 30-и лет, а фирменный саунд остается неизменно качественным и неповторимым на мировом уровне.

Вход: 790-1390 грн.

Где: Atlas (улица Сечевых Стрельцов, 37-41).

Dark Tranquility/Пресс-служба

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