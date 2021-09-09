Осень в Киеве: ивенты, которые не стоит пропускать

Бывают мероприятия веселые и приятные, но обычные. А бывают те, впечатления от которых, становятся настоящим событием в жизни. Эта осень в Киеве как раз может порадовать именно последними – записывайте даты в календари и быстрее покупайте билеты.
11 сентября: SOLOMUN
Потанцевать под самого актуального диджея в жанрах техно и хаус можно в начале осени в Osocor Residence. Ожидается крутое шоу в крутой атмосфере. А музыка в этот вечер здесь будет точно лучшая в мире, ведь SOLOMUN – желанный гость во всех мировых клубах от Ибицы до Мексики.
Вход: от 2100 грн.
Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).
12 сентября: Morcheeba
Morcheeba везут в Киев новый, 10-й по счету, альбом – Blackest Blue. От этого трип-хопа вам будет жарко, даже если лето уже закончилось.
Вход: от 899 грн.
Где: ЮБК (Труханов остров).
4 октября: Tricky
И снова трип-хоп мирового уровня, но уже от настоящего основателя этого жанра. В начале октября в украинской столице легендарный Tricky даст концерт-медитацию в честь своего нового альбома – Fall To Pieces.
Вход: 890-1990 грн.
Где: Atlas (улица Сечевых Стрельцов, 37-41).
15 октября: Asaf Avidan
Услышать его редчайший тенор-альтино вживую – одно из самых ярких музыкальных удовольствий. Но не только благодаря ему израильский певец заслужил мировую популярность. Секрет Asaf Avidan еще и в уникальной музыке с глубокими философскими текстами.
Вход: от 890 грн.
Где: Bel Etage Music Hall (улица Шота Руставели, 16А).
17 октября: СКАЙ
Им уже – 20, и они приглашают всех отметить этот праздник на большом концерте. Как насчет лиричного украинского рока?
Вход: 150-1190 грн.
Где: Международный центр культуры и искусств (Алея Героев Небесной Сотни, 1).
16 ноября: The Dead Daisies
Эта американская рок-группа задает тон в "тяжелой" музыке во всем мире. Сейчас они гастролируют по планете, представляя альбом Holy Ground. Оторваться на полную катушку, отдавшись актуальному роковому саунду, можно будет под занавес осени.
Вход: от 890 грн.
Где: Bel Etage Music Hall (улица Шота Руставели, 16А).
19 ноября: Vivienne Mort
Модный украинский инди-рок с глубокими фантазийными текстами. Фронтвумен группы собирает полный первоначальный состав Vivienne Mort для большого концерта, чтобы после него взять продолжительную творческую паузу.
Вход: от 580 грн.
Где: Международный центр культуры и искусств (Алея Героев Небесной Сотни, 1).
22 ноября: Dark Tranquility
Шведские пионеры мелодик дес-метала переживают изменения состава, но остаются абсолютно верны своему звучанию. Их группе – уже около 30-и лет, а фирменный саунд остается неизменно качественным и неповторимым на мировом уровне.
Вход: 790-1390 грн.
Где: Atlas (улица Сечевых Стрельцов, 37-41).