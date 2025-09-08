Осенний урожай: Дэвид Бекхэм показал, что нового выросло у него на огороде

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети.

Так, в Instagram он показал, что нового выросло на его грядках и на деревьях в саду. Это тыквы, баклажаны, помидоры черри, разные виды капусты и зелени, а также яблоки и сливы.

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Сад Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Сад Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

На одном из фото, которое опубликовала жена Дэвида — Виктория — он позирует около яблони в компании четырех их собак.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Отметим, любовь Дэвида к садоводству началась во время локдауна. Это занятие стало для него способом расслабиться и медитировать. Работу в огороде он называет спокойной, терапевтической и полезной. Также экс-футболист любит готовить еду из продуктов с собственного огорода. Его жена Виктория часто шутит над увлечением мужа — «он как старичок на пенсии с лопатой», но поддерживает его, ведь и сама придерживается правильного питания и любит экологически чистые продукты.

Ранее, напомним, 58-летняя американская актриса и модель — Памела Андерсон — позировала на своем огороде.