"Оскар-2026": Энн Хэтэуэй очаровала образом от Valentino и озадачила поклонников своим "новым лицом"

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Реклама

Звезда сейчас активно занимается продвижением фильма «Дьявол носит Prada 2», продолжения классической комедии 2006 года «Дьявол носит Prada», основанной на романе, написанном бывшей помощницей Дамы Анны Винтур в журнале Vogue.

Хэтэуэй вышла на дорожку в платье без бретелей с цветочным принтом от Valentino из кутюрной коллекции сезона весна-лето 2026. Наряд дополнял широкий пояс на талии и высокие черные перчатки и шлейф сзади. Также Энн была обута в черные босоножки на каблуках.

Вечерний образ актриса дополнила колье и серьгами-висюльками от Bvlgari, выразительным макияжем глаз в теплых оттенках и нюдовой помадой на губах. Длинные темные волосы Энн были собраны частично сзади и немного приподняты сверху.

Реклама

Многих телезрителей наибольшее внимание привлекло лицо Хэтэуэй, что вызвало волну предположений в социальных сетях, пишет Daily Mail.

«Что Энн Хэтэуэй сделала со своим лицом и зачем?» — задался вопросом один из поклонников актрисы на X , а другой написал: «Энн Хэтэуэй демонстрирует свое новое лицо».

«Я вижу комментарии о том, что Энн Хэтэуэй выглядела так, будто ей сделали ботокс, и, вероятно, они правы, — предположил другой, — но, в отличие от большинства подобных случаев, она выглядела хорошо, и ее лицо было достаточно выразительным. В следующий раз ей стоит уменьшить дозу», - написал еще один пользователь соцсетей.