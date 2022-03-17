Оскароносный Хавьер Бардем вышел на митинг возле российского посольства, чтоб поддержать Украину

Оскароносный Хавьер Бардем вышел на митинг возле российского посольства, чтоб поддержать Украину

53-летний испанский актер, муж актрисы Пенелопы Крус и отец двоих детей вышел на митинг возле российского посольства в Мадриде.

Обладатель премии "Оскар" Хавьер Бардем в числе знаменитостей, которые поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию против нашей страны.

Хавьер пришел на митинг и выразил свою позицию. Видео опубликовали на странице Министерства культуры и информационной политики Украины в Твиттере.

"Я сейчас здесь, чтобы продемонстрировать свое осуждение воинственных действий российской федерации против Украины", - сказал Хавьер.

Іспанський актор Хав’єр Бардем, володар премії Оскар і десятків інших нагород, протестує перед посольством росії в Мадриді: «Я зараз тут, щоб продемонструвати своє засудження войовничих дій російської федерації проти України». pic.twitter.com/3fjHwbIPpe — Ministry of Culture and Information Policy (@MKIPUkraine) March 17, 2022

А голливудский актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к россиянам. Он рассказал, что на самом деле происходит в Украине и как власть Кремля врет своему народу, сеет пропаганду и убивает невинных людей.

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