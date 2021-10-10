Ослепительно хороша: Хлое Кардашьян в красном мини-платье пришла на вечеринку

Хлое Кардашьян поддержала свою сестру Ким после того, как та стала ведущей шоу Saturday Night Live.
37-летняя Хлое Кардашьян приехала на афтепати шоу Saturday Night Live, прошедшем в одном из заведений Нью-Йорка. Компанию ей составил бывший парень ее сестры Кортни Кардашьян.
Хлое выглядела ослепительно в коротком красном платье на одно плечо, поверх которого надела длинный красный плащ. Роскошный лук звезды дополняли красные туфли-лодочки из крокодиловой кожи, а также красная защитная маска на лице.
Длинные белокурые волосы Хлое распустила и расчесала по пробору, а также сделала себе насыщенный макияж глаз. У нее были очень длинные ногти, накрашенные светлым лаком. Шла звезда под руку со Скоттом Дисиком.
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