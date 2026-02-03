- Дата публикации
Особая модель на показе Chanel: кто такая Лаура Понте и как связана с королевской семьей Испании
Ее бывший муж — двоюродный брат испаньского монарха.
52-летняя испанская модель Лаура Понте приняла участие в показе Модного дома Chanel, который состоялся в Париже. Во время шоу дизайнер Матье Блази представил свою дебютную коллекцию от-кутюр на сезон весна-лето 2026, а женщина вышла на подиум в интересном ансамбле из серой сетчатой ткани, который включал топ, юбку и жакет.
Все три вещи Лауры были прозрачными и украшены пуговицами в виде маленьких птичек. Завершили этот образ туфли известного дизайна — с черным мысом.
Однако Лаура — не обычная особа, ведь была замужем за членом испанской королевской семьи — сыном инфанты Испании Пилар (старшей сестры короля Хуана Карлоса I) — Луисом Бельтраном.
Луис и Лаура поженились в церкви города Сан-Ильдефонсо 18 сентября 2004 года, и их свадьба была поистине сказочной. Она была одета в потрясающее платье от бренда Miguel Palacio, которое было выполнено в эстетике 20-х годов и подчеркивало ее изящную фигуру.
На церемонии среди гостей были многочисленные известные личности, в частности король и королева Испании, тогдашние принц и принцесса Астурийские, герцог и герцогиня Луго, герцог и герцогиня Пальма, а также принц Норвегии Хокон.
В браке у пары родилось двое детей — сын и дочь, однако он оказался не крепким — в июне 2009 года, всего за несколько дней до пятой годовщины свадьбы, они шокировали всех новостью о своем разводе. Причины разрыва не разглашались.