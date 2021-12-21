Особая подвеска: необычное украшение Кэрри Брэдшоу из нового "Секса в большом городе"

Сара Джессика Паркер вводит новую моду - теперь главным украшением Кэрри Брэдшоу стала подвеска со штатом Нью-Йорк. Рассказываем, что нам о ней известно.
Главная героиня сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу была писательницей со страстью к моде и обуви. Именно стиль героини формировал у зрителя представление о ней и показывал, что она совершенно необычная и особенная женщина.
Одной из оригинальных вещей, которые носила Кэрри, было именное ожерелье на золотой цепочке. В последних сериях оригинального сериала Кэрри, которая носила это украшения на протяжении шести сезонов, теряет его в Париже. Но все же несмотря на это ожерелье с именем стало очень популярно и являлось символом "Секса в большом городе". Кстати, оно продается на сайте художника по костюмам Патриции Филд до сих пор. Стоимость украшения 140 долларов.
Над продолжением, которое получило название "И просто так…", уже работали новые стилисты Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго. Возможно, они решили повторить успех именной подвески и привнести в это шоу свою изюминку, которая бы подчеркивала характер главного персонажа. Таким украшением стала золотая подвеска с изображением штата Нью-Йорк, ведь, как мы знаем, главная героиня обожала этот город и не представляла жизни больше нигде. Также поклонники сериала знают, что город был важным пятым главным персонажем в сериале "Секс в большом городе", поэтому, возможно, украшение героини стало данью уважения и пасхалкой к каноничному проекту.
Украшение создано брендом Helen Ficalora, а его стоимость - 375 долларов. Появляется Сара Джессика Паркер в нем практически в каждой серии нового сериала.
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