Особая подвеска: необычное украшение Кэрри Брэдшоу из нового "Секса в большом городе"

Сара Джессика Паркер вводит новую моду - теперь главным украшением Кэрри Брэдшоу стала подвеска со штатом Нью-Йорк. Рассказываем, что нам о ней известно.

Главная героиня сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу была писательницей со страстью к моде и обуви. Именно стиль героини формировал у зрителя представление о ней и показывал, что она совершенно необычная и особенная женщина.

Одной из оригинальных вещей, которые носила Кэрри, было именное ожерелье на золотой цепочке. В последних сериях оригинального сериала Кэрри, которая носила это украшения на протяжении шести сезонов, теряет его в Париже. Но все же несмотря на это ожерелье с именем стало очень популярно и являлось символом "Секса в большом городе". Кстати, оно продается на сайте художника по костюмам Патриции Филд до сих пор. Стоимость украшения 140 долларов.

Подвеска с именем Кэрри

Над продолжением, которое получило название "И просто так…", уже работали новые стилисты Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго. Возможно, они решили повторить успех именной подвески и привнести в это шоу свою изюминку, которая бы подчеркивала характер главного персонажа. Таким украшением стала золотая подвеска с изображением штата Нью-Йорк, ведь, как мы знаем, главная героиня обожала этот город и не представляла жизни больше нигде. Также поклонники сериала знают, что город был важным пятым главным персонажем в сериале "Секс в большом городе", поэтому, возможно, украшение героини стало данью уважения и пасхалкой к каноничному проекту.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Украшение создано брендом Helen Ficalora, а его стоимость - 375 долларов. Появляется Сара Джессика Паркер в нем практически в каждой серии нового сериала.

Подвеска со штатом Нью-Йорк

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