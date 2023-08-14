Особенный момент для Харпер: дочь Бекхэмов вышла на футбольное поле за руку с Месси

С тех пор, как Лионель Месси перешел играть в клуб "Интер Майами" семья Бекхэм стала еще больше времени проводить на футбольном стадионе.

Если раньше матчи посещал преимущественно Дэвид с сыновьями, то теперь, после того, как клуб "Интер Майами", совладельцем которого он является, подписал контракт с Месси, интерес к футболу резко начала проявлять вся семья.

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Виктория Бекхэм показала, как веселилась с женой Месси на вечеринке в Майами. А также запостила в Instagram кадры, на которых ее 12-летняя дочь Харпер запечатлена с Лео Месси. И подписала фото:

"Еще одна большая победа прошлой ночью в Майами!!! Особый момент для Харпер" и тегнула Месси, добавив несколько знаков, обозначающих поцелуи.

Лионель Месси и Харпер Бекхэм / Фото: Getty Images

Напомним, нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вышел в этот раз на поле с Харпер Бекхэм во время матча Кубка лиги между "Интер Майами" и "Шарлотт" на стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейле во Флориде. Команда Месси, как мы поняли с поста Виктории, одержала победу.

Лионель Месси и Харпер Бекхэм / Фото: Getty Images

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