Особое украшение: Кэролайн Кеннеди появилась в серьгах своей матери на публике

Она продолжает хранить украшения матери и иногда надевает на важные события.

Кэролайн Кеннеди - дочь застреленного в 1963 году президента США Джона Кеннеди и его супруги Жаклин. Сейчас ей 65 лет и она является послом США в Австралии.

На публике Кэролайн, как и остальные члены ее семьи, бывает редко, но когда все же ей приходится выходить в свет, иногда надевает украшения своей матери, которые унаследовала. Вероятно, в коллекции женщины, которая является единственным ныне живущим ребенком четы Кеннеди, хранятся самые любимые украшения матери.

В прошлом месяце Кэролайн решила выгулять на публике серьги-трансформеры, принадлежащие ранее Жаклин. Украшения инкрустированы бриллиантами, а в центре их украшают большие изумруды - любимые камни бывше первой леди.

Кэролайн Кеннеди / Фото: Associated Press

Украшения можно носить так как их надела Кэролайн или снять нижнюю каплевидную часть.

Кэролайн Кеннеди / Фото: Associated Press

Жаклин же неоднократно фотографировали в этих серьгах на публике и ее после смерти они не попали в список для продажи, которую провел аукционный дом Sotheby's в 1996 году.

Жаклин Кеннеди, 1965 год / Фото: Getty Images

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