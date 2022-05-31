Останутся без гламурных сумок: бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию

Необычные сумки французского бренда Jacquemus - одни из самых желанных аксессуаров модниц во всем мире, но отныне в России этот аксессуар не купить.
Модный дом Jacquemus, созданный дизайнером Симоном Портом Жакмюсом, отказался от поставок своей продукции в Россию из-за войны, которую они развязали в Украине.
Этот шаг - личное решение самого дизайнера и уведомил он российских коллег через очень эмоциональное письмо. В нем он заявил, что новых поставок в Россию не будет.
Компании на законодательном уровне запретили вести дела с российскими фирмами. В связи с этим Jacquemus разрывает взаимоотношения с концепт-стором Москвы KM20, в котором представлена модная одежда дизайнеров и брендов.
Также Федерация французской текстильной промышленности рекомендовала другим дизайнерам не работать с российскими партнерами. Если бренды продолжат сотрудничать с российским рынком, им грозят штрафы в 30 тысяч евро.
Компания Jacquemus принадлежит своему создателю - модельеру Симону Жакмюсу - на 100%, она была основана им в возрасте 19 лет в 2009 году. Бренд продает люксовую одежду, обувь и аксессуары, а в показах участвуют самые именитые модели современности.
С начала полномасштабной войны России против Украины Jacquemus активно поддерживает нашу страну и оказывает помощь беженцам.
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