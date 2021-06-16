Осторожно, фотошоп: поклонники не узнали Хлое Кардашьян на новых фотографиях

Селебрити снялась в промокампании своего бренда.

36-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен Хлое Кардашьян показала в своем фотоблоге серию новых снимков. Это промокампания бренда Good American, одной из соосновательницей которого она и является.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

На фото Хлое запечатлена в сером комплекте, состоящем из модного сейчас анорака и спортивных штанов. Однако у фолловеров звезды эти снимки вызвали недоумении и удивили: они вообще не узнали звезду и заподозрили ее в чрезмерном использовании фотошопа, а кто-то – вообще в пластических вмешательствах. Черты лица Кардашьян и правда изменились.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

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Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Напомним, ранее Хлое Кардашьян сексуально рекламировала новую модель обуви Good American. Она позировала на коленях в воде. Звезда была одета в черный слитный купальник и босоножки с экстравагантной прозрачной платформой.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

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