"От*битесь от меня": "Холостяк" Александр Терен резко ответил хейтерам

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны Александр Будько Терен опубликовал в Instagram Stories видео, в котором эмоционально ответил хейтерам.

Он обратился к подписчикам своей экс-избранницы Инне Белень, которые в комментариях к его сегодняшнему посту об их расставании написали ему оскорбления и проклятия.

"Привет, друзья и недруги! Я закрыл комментарии под последним постом, поскольку подписчики Инны, вы перешли все границы, я знаю что вы точно это смотрите. Ваши проклятия, оскорбления уже действительно перешли все границы и мне это не нравится. Я стараюсь и так с этим очень долго бороться и мне удастся это сделать, поверьте, с вами или без вас.

Поэтому хочу сказать, что я никогда не обижал Инну, я уважаю ее как человека и женщину. Поэтому то, что вы пишите, это просто гадость. Пусть она остается с каждым из тех, кто это написал", – сказал Терен.

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13" Александр Будько Терен ответил хейтерам

Кроме того, мужчина написал на видео: "От*битесь от меня".

Александр Терен обратился в Instagram к хейтерам

Напомним, Александр Терен и Инна Белень в январе публично поссорились из-за русского языка. В интервью Славе Демину Инна вступилась за русскоязычных украинцев и отметила, что не нужно давить на них относительно быстрого перехода на украинский язык. Такую позицию Белень Терен не поддержал.

Александр признался, что ему было больно это узнать. Он опубликовал у себя пост, в котором сказал, что поссорился с Инной из-за языкового вопроса. Инна отреагировала на это и сказала, что ей неприятно, что Терен вынес их ссору на публику. Она также добавила, что после такого поступка Александра она не чувствует себя защищенной, ведь после его поста на нее посыпались гневные комментарии. Поступок Терена очень обидел ее.

"То, что произошло сейчас, когда наша ссора была вынесена на публику с перевернутой точкой зрения, для меня не является нормой. Сейчас мне очень больно. Меня это сильно обидело, и я чувствую себя незащищенной. Под его постом собралось много агрессии и негативных комментариев, которых до этого не было", – пожаловалась Инна.

Александр Терен и Инна Белень

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