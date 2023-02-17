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От декольте глаз не отвести: Кэтрин Зета-Джонс вышла на дорожку в Лондоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1310
Время на прочтение
1 мин
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От декольте глаз не отвести: Кэтрин Зета-Джонс вышла на дорожку в Лондоне

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс сопровождала своего супруга Майкла Дугласа на премьере фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в Лондоне.

Все внимание было приковано к Кэтрин, ну и немного к фильму, конечно, в котором снялся ее 78-летний супруг Майкл Дуглас.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Associated Press
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

53-летняя Зета-Джонс вышла на красную дорожку в нежно-голубом платье от Cristina Ottaviano с пикантным декольте и небольшой накидкой, которая крепилась за одно плечо. Платье было со шлейфом, образ Кэтрин дополнила несколькими браслетами на запястье от ювелирного бренда Chopard.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press
Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

На лице у звезды был насыщенный макияж глаз, а волосы она немного накрутила локонами. Майкл был в темном костюме, белой рубашке и с синим галстуком. На дорожке пара выглядела очень гармонично.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press
Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Associated Press
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1310
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