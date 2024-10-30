От "Дракулы" до "Побега на уикенд": самые яркие роли Люка Эванса

Мы подготовили для вас подборку фильмов, в которых сыграл голливудский актер Люк Эванс.

Уже завтра, 31 октября, на широкие украинские экраны выходит новый остросюжетный экшен, спродюсированный Люком Бессоном – "Побег на уикенд" с Люком Эвансом в главной роли.

Люк Эванс / Фото: Associated Press

В этой ленте он играет Джона Лоулора – агента Американского управления по борьбе с наркотиками, который через 15 лет возвращается на Тайвань для выполнения опасной миссии. Здесь вас ждут и гонки, и борьба с коррупцией и, конечно же, не обойдется без драмы. Главный герой хочет не только победить криминальную систему, но и возобновить отношения с бывшей возлюбленной Джоуи.

По случаю выхода этого фильма мы решили вспомнить самые яркие роли Люка Эванса в фильмах, которые стоит посмотреть.

Детектив Филдс в фильме "Ворон"

В фильме, посвященном последним дням жизни Эдгара Аллана По, Эванс играет детектива Филдса, который вместе с писателем пытается поймать серийного убийцу. Преступник воспроизводит сцены из произведений По, что делает сюжет особенно напряженным. В этой роли Люк Эванс демонстрирует свою способность к созданию харизматических и интригующих образов.

Влад Цепеш в ленте "Дракула"

В этом фэнтезийном эпическом фильме Люк Эванс играет Влада Цепеша, который становится легендарным Дракулой. Ради спасения своего народа он заключает соглашение с темными силами, получая безграничную силу в обмен на свою душу. Эванс прекрасно передает внутреннюю борьбу героя, колеблющегося между человечностью и темной стороной.

Арамис в "Мушкетерах"

В популярной экранизации романа Александра Дюма "Три мушкетера", Эванс появляется в образе Арамиса – одного из благородных мушкетеров. Его харизматическое исполнение, стильный образ и преданность товарищам делают этого персонажа любимцем зрителей.

Оуен Шоу в фильме "Форсаж 6"

Люк Эванс стал частью вселенной "Форсаж", играя главного антагониста шестой части франшизы. Его персонаж Оуен Шоу – бывший британский военный, ставший международным террористом. Эванс ошеломляет своим образом хладнокровного и безжалостного вора, что делает сюжет еще более динамичным.

Гастон в картине "Красавица и чудовище"

В музыкальной сказке "Красавица и чудовище" Люк Эванс играет роль самовлюбленного и эгоистического Гастона. Хотя этот персонаж является антагонистом, игра Люка Эванса превратила его в харизматичного негодяя, благодаря чему образ надолго запоминается.

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