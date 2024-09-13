От "Крестного отца" до "Мегалополиса": 5 главных фильмов Фрэнсиса Форда Копполы

Совсем скоро, 26 сентября, в украинский прокат выйдет новый фильм "Мегалополис", над которым Фрэнсис Форд Коппола работал почти 40 лет. По этому случаю предлагаем вам подборку самых значительных лент шестикратного обладателя "Оскара".

Фрэнсис Форд Коппола – один из лучших режиссеров истории кинематографа. Его творчество охватывает разные жанры, от эпических гангстерских саг до психологических триллеров и военных драм. Коппола не только покорил Голливуд, но и изменил подход к созданию кино, сочетая инновационные технические приемы с глубоким пониманием человеческой природы. Эта подборка фильмов позволяет погрузиться в мир Копполы, где каждый кадр – это произведение искусства, а каждая история – это неповторимый взгляд на жизнь, власть и человеческие страсти.

Трилогия "Крестный отец"

Когда звучит имя Фрэнсиса Форда Копполы, первым приходит в голову именно "Крестный отец". Обе части легендарной гангстерской кинотрилогии уже более полувека занимают верхние строчки во всех возможных рейтингах лучших фильмов в истории кино.

Первый "Крестный отец" по одноименному роману Марио Пьюзо вышел в 1972 году и принес 33-летнему тогда Кополи настоящую славу. Хотя сначала он даже не должен был снимать этот проект, ведь боссы студии Paramount видели в режиссерском кресле Серджио Леоне. Но тот отказался и пришлось искать замену. Работу предлагали еще семь режиссерам, но те отказались: у кого-то, как у Леоне из его "Однажды в Америке", были в работе другие проекты, кто-то не хотел связываться с темой мафии. Когда очередь наконец дошла до Копполы, тот тоже поначалу отказался, поскольку считал роман Пьюзо пошлым и сенсационным, описывая его как "достаточно дешевый материал". Но затем режиссер подсчитал свои долги после кассового провала своего предыдущего фильма "Люди дождя" (1969) и передумал. И так мы получили один из лучших фильмов в истории кино, который отметили тремя "Оскарами", пятью "Золотыми глобусами" и премией "Грэмми" за лучшую музыку.

Во время съемок первой части трилогии у режиссера шла настоящая война со студией: за хронометраж, увеличение бюджета для настоящих итальянских локаций, в конце концов – даже исполнителей главных ролей. Ведь у Paramount были сомнения относительно Марлона Брандо в роли Вито Корлеоне, а никому неизвестный тогда актер Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне – это вообще было за пределами. Впрочем, Копполе удалось отстоять свое режиссерское видение, которое, собственно, и сделало этот фильм настоящим киношедевром, а не очередным проходным гангстерским боевиком. А полвека спустя на стриминге Paramount+ вышел минисериал "Предложение" (The Offer; 2022), который подробно рассказывает, как именно снималась первая часть "Крестного отца". Согласитесь: не каждый фильм имеет целый премиум-сериал о своих съемках.

Сиквел "Крестного отца" в 1974 году также получил "Оскар" как лучший фильм (в истории премии это произошло впервые). А самому Копполе "Крестный отец 2" принес заветную статуэтку как лучшему режиссеру (за первый фильм он получил номинацию, но уступил Бобу Фоссу и его "Кабаре" с Лайзой Миннелли).

А вот финальная часть трилогии 1990 года собрала лишь охапку "Золотых малин", одна из которых досталась и Софии Копполе – она сыграла дочь Майкла Корлеоне, Мэри, и за эту работу была "отмечена" как худшая актриса. Впрочем, третий "Крестный отец" все же получил параллельно и семь номинаций на "Оскар", но ни одной статуэтки ему не досталось. Наверное, даже лучшим режиссерам нужно вовремя останавливаться, когда история уже себя исчерпала.

"Дракула Брема Стокера"

Среди множества экранизаций известнейшей вампирской истории фильм Копполы выделяется своей точностью: режиссер пытался воспроизвести роман на экране максимально близко к тексту. И собрал для этого очень мощный актерский ансамбль: Вайнона Райдер (Мина), Киану Ривз (Джонатан Харкер), Энтони Гопкинс (Ван Хельсинг), Моника Белуччи (одна из невест Дракулы), ну и, конечно же, Гери Олдмен -вампира.

Среди других проектов режиссера "Дракулу Брема Стокера" можно, наверное, назвать самым чувственным и эстетским. Художница из костюмов Эйко Ишиока превратила наряды персонажей в отдельную составляющую истории, дополнив ее миксом разных культур и эпох. В эстетике "Дракулы" есть эхо и эпохи Возрождения, и рыцарской эстетики, и работ художника Густава Климта, а также японского театра кабуки. И эстетическая составляющая фильма получила достойное признание в виде "Оскаров" за лучшие костюмы и лучший грим.

"Такер: Человек и его мечта"

Хотя это не самый известный для широкой публики фильм режиссера, впрочем – проект однозначно достоин внимания. Среди остальных фильмов Копполы он выделяется жанрово, ведь это – байопик, жанр, к которому режиссер никогда не проявлял особой привязанности.

Это история Престона Такера (Джефф Бриджес) и его попытки создавать и продавать Такер-Седан. Такер, инженер по специальности, во время Второй мировой производил бронемашины для военных. А после окончания войны он решил создать "автомобиль будущего" для гражданских: его "Торпеда Такера" должна была иметь революционную систему безопасности, которая сразу выделила бы этот автомобиль из всех тогдашних конкурентов. Неудивительно, что бизнес-идея Такера спровоцировала яростное сопротивление со стороны "Большой тройки автопроизводителей" (Chrysler, General Motors и Ford) и обвинения в биржевых махинациях от Комиссии США по ценным бумагам и биржам.

"Апокалипсис сегодня"

"Я уверен, что создал произведение искусства и не смог бы сделать лучше", — без лишней скромности сказал режиссер об этой эпической драме о войне во Вьетнаме, которая так же, как и "Крестный отец", регулярно попадает во все важные списки лучших кинолент в истории.

В центре сюжета – рассказ о капитане американской армии (Воздушно-десантная дивизия) Вилларда (Мартин Шин). Его отправили в джунгли Камбоджи, чтобы уничтожить безумного полковника Курца (Марлон Брандо), командующего отрядом из местных жителей и обвиняемого в убийстве офицеров союзнической южновьетнамской армии. Во время миссии Уиллард постепенно теряет чувство реальности, и история о войне постепенно превращается в историю еще более опасного путешествия в глубины человеческой психики.

"Апокалипсис сегодня" получил два "Оскара" и три "Золотых глобуса", а также "Золотую пальмовую ветвь" Канн. Кстати, Коппола – единственный американский режиссер, дважды получивший главную награду Каннского фестиваля: в 1974 году за фильм "Разговор" и в 1979 году за "Апокалипсис сегодня".

Этот фильм по собственному сценарию на основе книги Джозефа Конрада "Сердце тьмы" Коппола снимал 238 дней, постоянно сталкиваясь с финансовыми трудностями. А когда деньги почти закончились, он вложил в проект собственные 7 млн долларов, заставив для этого дом (режиссер тогда настолько погрузился в работу, что был готов буквально на все, чтобы ее завершить, потому что был убежден, что это его последний фильм). В конце концов, завершить ленту Кополи финансово помог друг-режиссер Джордж Лукас, раз разбогатевший на "Звездных войнах".

Позже жена Фрэнсиса Элеонор написала книгу об этих адских съемках – "Сердце тьмы: Апокалипсис создателя фильма" (Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse), – по которой впоследствии сделали одноименный документальный фильм.

"Мегалополис"

Эта лента, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале, является настоящим magnum opus Фрэнсиса Форда Копполы. Он начал работать над сценарием "Мегалополиса" еще в 1983 году и с тех пор переписывал его более 300 раз.

Большие студии не рискнули вкладываться в этот ни на что не похожий проект, и режиссер решил создать фильм с бюджетом в 120 млн долларов за свой счет. Для этого он даже продал свою винодельню. Впрочем, 85-летний режиссер ни о чем не жалеет.

"Мне всегда было безразлично к деньгам. В конце концов, умирая, люди жалуются: "я так хотел сделать вот то-то и то-то." о котором мечтал", – сказал Фрэнсис.

В фильме режиссер переосмысливает историю упадка Римской империи. Главный герой идеалист-архитектор Цезарь Каталина (Адам Драйвер) – умеющий останавливать время лауреат Нобелевской премии – мечтает перестроить Нью-Йорк в антиутопический Рим. Но ему противостоит мэр города Франклин Цицерон (Джанкарло Эспозито), желающий более практичных решений для города. Еще один враг – стремящийся к родственник Цезаря Красса Клодио Пульчеро (Шая Лабаф). А влюбленная в Цезаря Джулия (Наталья Эмануэль) отвлекает архитектора от проекта своей красотой и искренними чувствами. И пока Цезарь пытается реализовать свою мечту на все препятствия, на улицах начинается гражданская война…

Увидеть масштабный и ошеломляющий "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы в кинотеатрах Украины (и в формате IMAX) можно с 26 сентября.

Читайте также: