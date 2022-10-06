От лебедя до голубя: что не так со стилем новой Кэрри Брэдшоу в сериале "И просто так…"

Многие с нетерпением настраиваются на продолжение шоу, чтобы узнать о том, что же дальше ждет главную героиню. Мы же продолжаем рассказывать вам о ее стиле и несостыковках, которые заметили уже на первых фото продолжения.

На протяжении всего периода съемок сериала "Секс в большом городе" его несменным стилистом и художником по костюмам была Патриция Филд. Именно благодаря этой женщине поклонники запомнили главную героиню Кэрри Брэдшоу такой яркой, необычной, но в тоже время интересной.

На протяжении многих сезонов персонаж Сары Джессики Паркер удивлял сочетаниями, мини-платьями, а также обувью и аксессуарами. Образ гламурной журналистки с Манхэттена в дорогой паре туфель Manolo Blahnik стал культовым.

Однако, когда было решено снимать сиквел в виде сериала "И просто так…", Патриция не согласилась на участие в этом проекте. Место знаменитого костюмера заняла ее коллега Молли Роджерс, которая также когда-то работала в команде Филд над образами Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды. Но хоть Молли и работала с актерами сериала еще в 90-х, сейчас то, что она предлагает публике в виде образов главной героини, кардинально отличается от того, что было в оригинальном шоу.

Образ Кэрри Брэдшоу очень изменился, и элегантная когда-то девушка постепенно превращается во фрика из дорогого района Нью-Йорка. Иногда в "И просто так…" мы видели отсылки к прошлым образам главной героини, но также невозможно не заметить несостыковки во вкусе Кэрри из 90-х и Кэрри из 2022-го.

5 октября в Нью-Йорке стартовали съемки второго сезона сериала "И просто так…", и уже появились первые кадры со съемочной площадки. Главная героиня была одета безвкусно, а образ дополнила странным аксессуаром - клатчем в виде пластмассового голубя от бренда JW Anderson. Стоимость такой сумки немаленькая и, согласно сайту бренда, составляет 890 долларов (это около 32 896 гривен).

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

И, возможно, ничего особенного в этом аксессуаре и не было бы, если не 10-я серия второго сезона оригинального сериала "Секс в большом городе". В том эпизоде, который назывался "Деление на касты", бойфренд главной героини дарит ей сумку в виде лебедя. Этот аксессуар от люксового бренда Judith Leiber, основанного дизайнером Джудит Либер. Стоимость такой сумки может доходить до 10 тысяч долларов, а вот его форма бывает совершенно разной: кексы, картошка фри, сердца и животные.

Сумка-голубь от JW Anderson / Фото: Getty Images

Но суть в том, что, когда Мистер Биг вручил Кэрри сумку, она ей показалась настолько ужасной, что героиня аж призналась ему в любви.

Сумка Кэрри Брэдшоу / Фото: скриншот с видео

"Это было просто ужасно, это было отвратительно. Я не знала, что сказать, кроме как "Я люблю тебя", - подумала Кэрри, увидев сумку.

Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг / Фото: скриншот с видео

Сумка Кэрри Брэдшоу / Фото: скриншот с видео

"В субботу Мужчина моей мечты пригласил меня на вечеринку к Серене Буш. […] И, когда мы пробирались сквозь толпу женщин, судорожно сжимавших своих сверкающих "лебедей" и "котят" (речь идет о сумках - Прим. ред.), к моему величайшему ужасу, я вдруг поняла, что Мужчина моей мечты не только не любил меня, но и не имел малейшего представления, что я за человек".

Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг / Фото: скриншот с видео

Таким образом, становится понятно, что героиня Паркер никогда бы не вышла добровольно в свет с подобным аксессуаром, тем более усыпанным стразами, но в сиквеле она вдруг стала поклонницей сумки-голубя. В какой сцене этот образ появится, пока неизвестно, но, судя по фото папарацци, этот лук она выбрала для шопинга.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Что именно означают такие метаморфозы в стиле и почему он отличается от прежней Кэрри, непонятно, но, возможно, в сиквеле нам показывают, что героиня научилась самоиронии и за эти годы ее вкус изменился, как и она сама.

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