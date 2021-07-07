От Мэрилин до Дианы: 10 винтажных снимков знаменитостей на Каннском кинофестивале

От Мэрилин до Дианы: 10 винтажных снимков знаменитостей на Каннском кинофестивале

Предлагаем посмотреть, как ранее проходил фестиваль, фотосессии и что носили актрисы во время своего визита на Лазурный берег.

6 июля во Франции стартовало одно из главных кинособытий года - Каннский фестиваль, который продлится целых 12 дней. Мероприятие традиционно посетило множество знаменитостей, которые продемонстрировали на красной дорожке роскошные наряды от Etro, Dolce & Gabbana, Gucci, Alberta Ferretti, Celine и других именитых Модных домов.

На протяжении 74 лет фестиваль является одним из главных европейских событий, но его современных тон и стиль был задан еще такими звездами, как Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и Грейс Келли. Поэтому предлагаем вспомнить несколько ярких моментов Каннского фестиваля в редких архивных фото, где можно рассмотреть не только наряды суперзвезд прошлого, но и то, как ранее проводилось мероприятие.

Роскошная американская актриса Мэрилин Монро в классическом голливудском образе в Каннах, 1955 год.

Мэрилин Монро / Getty Images

Британская актриса Диана Дорс (в центре), позирует с коллегами перед группой фотокорреспондентов на Каннском кинофестивале в 1956 году. Для фотоколла она предпочла надеть белую рубашку и брюки.

Диана Дорс / Getty Images

Французская звезда Брижит Бардо гуляет по пляжу во время Каннского кинофестиваля в апреле 1956 года.

Брижит Бардо / Getty Images

Актриса Элизабет Тейлор в сопровождении своего мужа Майка Тодда во время 10-го Каннского фестиваля 1957 года. В тот день звезда появилась в белом платье, жемчугах и диадеме, которую ей преподнес Тодд.

Элизабет Тейлор и Майк Тодд / Getty Images

Французская актриса Дани Робен позирует вместе с моряками во время Каннского кинофестиваля в 1958 году.

Дани Робен / Getty Images

Итальянская актриса Софи Лорен на сцене 14-го Каннского кинофестиваля получает награду за лучшую женскую роль в фильме "Чочара", 1961 год. Для мероприятия звезда выбрала черное кружевное платье с пышной юбкой, которое дополнила роскошными украшениями.

Софи Лорен / Getty Images

Французско-немецкая актриса Роми Шнайдер и ее муж французский актер Ален Делон обнимаются для фото во время 15-го Каннского кинофестиваля, который проходил в 1962 году.

Роми Шнайдер и Ален Делон / Getty Images

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида запечатлена во время 20-го Каннского кинофестиваля в 1967 году. Знаменитость выбрала для мероприятия платье с имитацией накладных карманов и тонким поясом.

Джина Лоллобриджида / Getty Images

Американская звезда Грейс Келли позирует на лодке в Каннах во время международного кинофестиваля, который проходил в апреле - мае 1955 года. Именно в этой поездке она встретила принца Монако Ренье, который стал любовью всей ее жизни.

Грейс Келли / Getty Images

Принцесса Уэльская Диана в бледно-голубом шифоновом платье без бретелек и с палантином от Кэтрин Уокер, направляется на гала-вечере в честь британского актера сэра Алека Гиннесса на Каннском кинофестивале, который проходил в мае 1987 года.

Принцесса Уэльская Диана / Getty Images

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