От мокрого "голого" платья до балаклавы на лице: эпатажные образы Ким Кардашьян на Met Gala

От мокрого "голого" платья до балаклавы на лице: эпатажные образы Ким Кардашьян на Met Gala

На днях в Метрополитен-музее в Нью-Йорке прошла самое громкое фэшн-событие года – Met Gala 2021 или, как его еще называют, Бал Института костюма.

В этом году многие звезды решили выйти на дорожку в очень пикантных, а иногда даже в практически "голых" платьях. Но звезда реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян пошла от обратного и продемонстрировала совершенно неожиданный аутфит.

Ким Кардашьян / Associated Press

Она выбрала наряд от Balenciaga: это было мини-платье в сочетании с чулками-ботфортами на каблуках, платье было со шлейфом, с рукавами три четверти и высокими перчатками. Лица Ким видно не было, так как на нем была маска, а сзади был вырез для конского хвоста. Ким произвела фурор на мероприятии, ее образ не обсуждал только ленивый. Мы решили вспомнить и другие выходы звезды на этом мероприятии в разные года Met Gala.

Ким Кардашьян / Associated Press

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В 2020 году Бала Института костюма не было, потому что как раз случилась пандемия коронавируса и организаторы решили не проводить мероприятие. Хотя год был знаковым для музея, который как раз отмечал свое 150-летие.

В 2019 году Ким вышла на дорожку в знаменитом не только "голом", но и, как его тогда назвали, "мокром" платье от Mugler. В этом наряде у Ким была невероятно тонкая талия, тело было намазано мерцающим лосьоном, а само платье было декорировано камнями, напоминающими капли воды. Образ звезды завершала укладка с мокрым эффектом, насыщенный макияж в нюдовых оттенках и прозрачные мюли на каблуках.

Ким Кардашян на Met Gala в 2019 году / Associated Press

Ким Кардашян на Met Gala в 2019 году / Associated Press

На Met Gala 2018 Ким появилась в золотом платье с крестами из стразов от Versace (в том году темой Бала была: "Божественные тела: мода и католическое воображение"). Наряд обтягивал пышные формы звезды, словно вторая кожа. Платье было на тонких бретельках, с откровенным декольте, и дополнила его Ким золотыми босоножками на каблуках.

Ким Кардашян на Met Gala в 2018 году / Associated Press

Ким Кардашян на Met Gala в 2018 году / Associated Press

На Met Gala 2016 Кардашьян блистала в платье оттенка металлик от Balmain. Наряд был полностью расшит драгоценными камнями, с высоким разрезом и на удивление скромным декольте. Ким дополнила образ подобранными в тон туфлями тоже в оттенке металлик и россыпью серег в ухе. Длинные черные волосы звезды были зачесаны назад и также уложены с мокрым эффектом, а в макияже акцент был сделан на глазах.

Ким Кардашян на Met Gala в 2016 году / Associated Press

На Балу в 2015 году публика увидела Ким Кардашьян в белом платье со шлейфом из перьев. Это было платье из коллекции Roberto Cavalli со сложным кружевным рисунком, расшитое бисером. Платье было немного прозрачное и идеально гармонировало с бриллиантовыми серьгами, которые надела Ким.

Ким Кардашян на Met Gala в 2015 году / Associated Press

Все бы ничего, но в очень похожем наряде на Met Gala 2012 появилась конкурентка Кардашьян – певица Бейонсе. У соул-дивы, правда, наряд был от Givenchy. Так что во время этого Бала Ким немного досталось за плагиат.

Бейонсе на Met Gala 2012 / Associated Press

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