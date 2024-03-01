От натурального меха не отказывается: Джорджина Родригес в шубе позировала у частного самолета

Девушка отправилась в путешествие с детьми.
30-летняя модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – вместе с детьми отправилась в путешествия и показала, как прошел их полет. Она играла в карты с Криштиану-младшим, а остальные дети рисовали.
"С моими малышами в фантастическое место", - написала модель под фото, на одном из которых была запечатлена у частного самолета. Она была одета в бело-серую шубу из натурального меха, серые джоггеры, белые кроссовки, а в руках держала спортивную сумку Chanel.
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Джорджина известна своей любовью к роскошным аксессуарам. Например, ее коллекция сумок насчитывает более 150 экземпляров, суммарная стоимость которых составляет почти полтора миллиона долларов. Свои образы, в том числе спортивные, она часто дополняет одной из ее многочисленных Hermes Birkin.
Напомним, ранее Джорджина Родригес и Криштиану Роналду сходили вместе в спортзал. Снимком из зала поделилась девушка в своем фотоблоге.
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