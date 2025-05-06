От нее мы такого не ждали: Холли Берри пришла на Met Gala без нижнего белья

Холли Берри / © Associated Press

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Пока певица Лиса из Blackpink шокировала трусами с вышитым на них лицом активистки Розы Паркс, то актриса Холли Берри решила и вовсе их не надевать.

Лауреат «Оскара» пришла на главное модное событие года в пикантном платье от LaQuan Smith, которое носила с украшениями от Cartier и головным убором от Jennifer Behr с вуалью. Этот набор от Cartier — впервые был выгулян на публике. На создание этих украшений ушло 1455 часов.

Холли Берри / © Associated Press

Платье Холли было длинным, с декольте, шлейфом и бисером. Также его украшали совершенно прозрачные вставки ткани.

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«Мы взяли традиционные элементы пошива, структурированные плечи и подчеркнутые линии талии и переосмыслили их с помощью прозрачных тканей, эластичного шелка и неожиданных вырезов», — говорит Смит.

Холли Берри / © Associated Press

Поскольку дресс-код вечера звучал как Tailored for You, то ожидалось, что мы увидим разные интерпретации деловой одежды. Но Холли решила в таком стиле надеть только укороченный жакет.

Компанию звезде составили на Met Gala ее бойфренд Ван Хант и американский модельер ЛаКуан Смит.

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press