ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
5
Время на прочтение
1 мин

От нее мы такого не ждали: Холли Берри пришла на Met Gala без нижнего белья

Она поразила всех сногсшибательными украшениями и платьтем на ступенях Метрополитен-музея.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Холли Берри

Холли Берри / © Associated Press

Пока певица Лиса из Blackpink шокировала трусами с вышитым на них лицом активистки Розы Паркс, то актриса Холли Берри решила и вовсе их не надевать.

Лауреат «Оскара» пришла на главное модное событие года в пикантном платье от LaQuan Smith, которое носила с украшениями от Cartier и головным убором от Jennifer Behr с вуалью. Этот набор от Cartier — впервые был выгулян на публике. На создание этих украшений ушло 1455 часов.

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Платье Холли было длинным, с декольте, шлейфом и бисером. Также его украшали совершенно прозрачные вставки ткани.

«Мы взяли традиционные элементы пошива, структурированные плечи и подчеркнутые линии талии и переосмыслили их с помощью прозрачных тканей, эластичного шелка и неожиданных вырезов», — говорит Смит.

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Поскольку дресс-код вечера звучал как Tailored for You, то ожидалось, что мы увидим разные интерпретации деловой одежды. Но Холли решила в таком стиле надеть только укороченный жакет.

Компанию звезде составили на Met Gala ее бойфренд Ван Хант и американский модельер ЛаКуан Смит.

/ © Associated Press

© Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie