От принца Уильяма до Дэниела Крейга: звездные мужчины в бархатных пиджаках

Если у вашего мужчины все еще нет бархатного пиджака, самое время им обзавестись. Звездные мужчины и даже королевские особы выбирают бархатные пиджаки для светских выходов.

Принц Уильям

Внук королевы Елизаветы II – принц Уильям, который занимает второе место в линии наследования трона, пришел в черном бархатном пиджаке на премьерный показ фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать" в Лондоне. К пиджаку Уильям подобрал белую рубашку, черный классические брюки, галстук-бабочку и замшевые туфли. Образ получился элегантным.

Герцогиня Кейт и принц Уильям на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Дэниел Крейг

Исполнитель главной роли Джеймса Бонда – Дэниел Крейг – тоже появился на премьере в бархатном пиджаке. В лондонский Королевский Альберт-Холл актер приехал в малиновом бархатном двубортном смокинге, который специально для него сшили в одном из самых модных ателье в Лондоне - Anderson & Sheppard, с белым платком в нагрудном кармане. Образ для красной дорожки Крейг дополнил белой рубашкой, черной бабочкой, черными брюками и черными туфлями. Также ему сделали стильную укладку.

Дэниел Крейг / Associated Press

Спустя почти месяц принц Уильям снова появился на публике в бархатном пиджаке красивого изумрудно оттенка. Вместе с супругой Кейт герцог Кембриджский приехал на церемонию вручения премии Earthshot Prize в области экологии, учредителем которой Уильям является. Герцог подобрал к пиджаку темно-синюю водолазку, черные брюки и лаковые туфли на шнурках. Такой образ прекрасно подошел и для светского выхода, а также будет уместным на деловой встрече или любом другом дневном мероприятии.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Associated Press

Дуэйн Джонсон

Актер появился на премьере фильма "Красное уведомление" на днях в Лос-Анджелесе и вышел на дорожку в бархатном костюме цвета темный баклажан. Он сочетал его с белой рубашкой, с расстегнутой верхней пуговицей, и серыми туфлями-лоферами.

Дуэйн Джонсон / Associated Press

Кстати, на этой же премьере присутствовал и коллега Дуэйна – Райан Рейнольдс. Он тоже выбрал интересный вариант костюма-тройки – вельветовый. Он, конечно, не бархатный, но тоже весьма не скучно смотрится.

Райан Рейнольдс / Associated Press

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Кейт и Уильям на показе фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (11 фото)

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