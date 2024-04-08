От родителей не отстают: Джорджина Родригес показала, как ее дети занимаются в спортзале

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес опубликовала в своем Instagram видео, которые удивили ее фолловеров. Она показала, как их с Криштиану Роналду дети занимаются в спортзале – и выполняют далеко не детские упражнения.

Дети Джорджины Родригес и Криштиану Роналду в спортзале / Фото: Instagram Джорджины Родригес

6-летний сын Матео выполнял выпады с весом на плечах. "Как папа", - написала Родригес на фото.

Дети Джорджины Родригес и Криштиану Роналду в спортзале / Фото: Instagram Джорджины Родригес

А дочь приседала в машине Смита со штангой на плечах. "Мамина умница", - подписала Джорджина.

Как видим, дети не отстают от своих родителей, которые регулярно занимаются в спортзале, но надеемся все же, что тренировки проходят под присмотром профессиональных тренеров и педиатр одобряет такие упражнения для детей.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду в зале / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, ранее Джорджины Родригес продемонстрировала вечерний образ, состоящий из черного фактурного платья и яркой дорогой сумки Hermes из кожи крокодила.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

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