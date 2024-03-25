Трагедия агента 007: как Пирс Броснан потерял первую жену от рака, смог побороть депрессию и найти любовь

У актера была непростая жизнь и он потерял многих любимых, но сейчас он опять счастлив.

Актер Пирс Броснан, известный многим по франшизе об агенте 007 Джеймсе Бонде, считается одним из самых счастливых голливудских семьянином, ведь много лет в браке с Кили Шэй Смит. Однако до этого знакомства он уже был женат, но эта любовная история закончилась трагично.

Пирс Броснан Кассандра Харрис / Фото: Getty Images

Первой супругой Броснана стала Кассандра Харрис - американская актриса и публичная личность. Она была старше Пирса на 5 лет и уже имела двух детей от предыдущего брака.

После знакомства они начали встречаться и купили дом в Лондоне, затем поженились в декабре 1980 года, и в 1983-м у них родился сын, которого назвали Шон. Также Броснан воспитывал двоих детей Кассандры от предыдущего брака, Шарлотту и Криса. Поскольку 1986 году отец детей умер, Пирс усыновил их и впоследствии они взяли его фамилию.

Пирс Броснан, Кассандра Харрис и их дети / Фото: Getty Images

Семья часто вместе появлялась на мероприятиях, ходила на премьеры.

Пирс Броснан, Кассандра Харрис и их дети / Фото: Getty Images

Их жизнь кардинально изменилась, когда в 1987 году у Харрис диагностировали рак яичников, который оказался наследственной болезнью, поскольку от него же умерла ее собственная мать.

Пирс Броснан и Кассандра Харрис / Фото: Getty Images

Она четыре года боролась с заболеванием, но в результате все же проиграла эту битву в 1991 году, когда ей было всего 43 года. Также от рака яичников умерла затем приемная дочь Пирса Шарлотта, а приемный сын попал под влияние наркотиков.

Пирс Броснан и Кассандра Харрис / Фото: Getty Images

После смерти жены у него была депрессия, однако он смог в этом ужасе снова обрести любовь. В 1994 году он встретил в Мексике американскую журналистку Кили Шэй Смит. Они много лет встречались и поженились только в 2001 году. У них двое сыновей - Дилан и Пэрис.

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит / Фото: Associated Press

Пара часто попадает под прицел папарацци, появляется на светских мероприятиях. Броснан не раз заявлял в интервью, что Кили - его полярная звезда, поскольку она спасла его от депрессии после потери Кассандры.

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит / Фото: Associated Press

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит / Фото: Associated Press

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит / Фото: Associated Press

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит / Фото: Associated Press

Пирс Броснан, Кили Шэй Смит и их сыновья Дилан и Пэрис / Фото: Associated Press

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит / Фото: Associated Press

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит / Фото: Associated Press

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