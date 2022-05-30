От украинского бренда: Милла Йовович надела сине-желтое украшение, как у Елены Зеленской

Американская актриса Милла Йовович, которая родилась в Киеве, примерила украшение в цветах флага Украины, созданное ювелирным брендом Guzema Jewelry.
Украшение под названием Freedom Jewelry состоит из двух частей - желтой и синей нитей, украшенных маленьким золотым сердцем. Снимок Миллы опубликовал на своей странице в Instagram сам бренд.
Точно такое же украшение носит первая леди Украины Елена Зеленская, но только на руке. С сине-желтым браслетом она появлялась во время встречи с первой леди США Джилл Байден.
А что касается Миллы, то свою поддержку родной Украине она выражает не впервые. Знаменитость также недавно надела роскошное голубое платье от украинского бренда Lever Couture на мероприятие в Каннах, а ее дочь желтый наряд и так у них получился флаг Украины.
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