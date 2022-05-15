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От Versace: рассматриваем три шикарных образа ведущей Лауры Паузини - ведущей "Евровидения-2022"

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От Versace: рассматриваем три шикарных образа ведущей Лауры Паузини - ведущей "Евровидения-2022"

Лаура Паузини / Фото: Getty Images

Ведущая "Евровидения-2022" Лаура Паузини продемонстрировала вчера в финале несколько очень ярких образов.

Лаура Паузини - итальянская суперзвезда и обладательница "Грэмми". Каждый ее выход на "Евровидении - 2022"  это целое модное событие. Ведущая уже продемонстрировала яркие образы от двух итальянских люксовых дизайнеров - Alberta Ferretti и Valentino. 

В финале шоу Лаура блистала в трех шикарных нарядах от Versace: в золотом платье, розовом с золотыми булавками и бирюзовой тунике с латексными леггинсами в тон. 

Лаура Паузини / © Getty Images
Лаура Паузини / Фото: Getty Images
Лаура Паузини / © Getty Images
Лаура Паузини / Фото: Getty Images
Лаура Паузини / © Getty Images
Лаура Паузини / Фото: Getty Images

О своих образах ведущая рассказала в Instagram:

"В этот последний вечер на сцене я буду в прекрасной одежде, разработанной @donatella_versace и созданной мастерами Atelier @versace.
Спасибо @vogueitalia и @franragazzi за предоставленную мне возможность еще раз представить превью одежды, которая будет на мне этим вечером."

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