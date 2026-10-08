От "вирусных" видео до подиума Chanel: 22-летняя нигерийка дебютировала на Неделе моды в Париже

Рэйчел Оджуроми / © Getty Images

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Французский модный дом, креативным директором которого в настоящее время является Матье Блази, представил коллекцию весна-лето 2027. Показ был посвящён наследию и творчеству его основательницы Коко Шанель, а также отличался несколькими особенностями, в частности, внимание привлекла 22-летняя красавица из Нигерии Рэйчел Оджуроми, которая приняла участие в показе.

Рэйчел Оджуроми / © Getty Images

Девушка — начинающая модель и инфлюенсерша, которая стала популярной в соцсетях благодаря видео, в которых она демонстрирует образы, вдохновленные дизайнерской модой. Некоторые из них она создавала вместе с подругой по мотивам коллекций Chanel.

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Именно благодаря этим видео на Оджуроми Блази обратил на неё внимание и увидел в ней свою современную музу.

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«Можно мечтать, можно во что-то верить — и это действительно может сбыться. Можно вообразить себе жизнь, которая станет реальностью, даже если никто другой в это не верит», — рассказала Оджуроми Vogue, комментируя свой официальный дебют на подиуме.

Рэйчел Оджуроми / © Getty Images

Она также назвала видео, которое опубликовала в июле, «средством передвижения», приведшим её туда, где она находится сейчас. Ролик привлек внимание Блази — дизайнер оставил под ним комментарий «Everything», — а также набрал более 2 миллионов просмотров.

Впрочем, модель считает, что за её успехом стоят, прежде всего, упорный труд и решимость.

«Это цепочка событий, которые накладываются друг на друга. Ничто никогда не происходит за одну ночь. Всю жизнь ты работаешь ради чего-то», — отметила она.

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На подиуме Оджуроми продемонстрировала образ №73, состоявший из желтой рубашки и юбки-миди в тон. Образ дополнили серебристые босоножки, жакет и роскошная красная сумка.

«Когда я увидела свой образ, то подумала: „Это знак. Это точно знак“. Они хотели, чтобы я оставалась собой, и я очень это ценю», — рассказала девушка.

В интервью BBC Africa Оджуроми также вспомнила случай, когда ей пришлось столкнуться с отказом. Один из модельных скаутов в свое время сказал ей: «О, ты никогда не будешь работать на подиуме».

Однако после того, как она устроилась на работу в Chanel — один из самых известных модных домов мира, — девушка поняла: «О, мои мечты действительно могут сбыться».

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Ниже мы также предлагаем вам посмотреть на креативные образы, которые Рэйчел Оджуроми создавала для своих социальных сетей.

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